El periodista José Enrique Monrosi expone en Al Rojo Vivo , a propósito del caso Koldo, las diferencias que existen entre la trama del caso de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, presidido por José Luis Martínez Almeida, y las del Gobierno balear, entonces presidido por Francina Armengol.

Hay dos diferencias fundamentales, sostiene Monrosi. En primer lugar, es que "quien puso en contacto al Ayuntamiento de Madrid con los comisionistas fue el primo del alcalde (Martínez-Almeida)" y en segundo lugar, el precio de las mascarillas. "En el caso de Baleares se pagaron a 2,50 euros y en el caso del Ayuntamiento de Madrid a 6,50 euros. Hay una diferencia de dinero público de 3,7 a 12,2 millones de euros", expone el periodista.

Ahora bien, dicho esto, añade Monrosi que no entiende dos aspectos del caso de las mascarillas de Baleares y que, a su juicio, a Armengol le ha faltado explicar, porque "hay sombras". "Una es por qué no se dice y no se cuenta quién puso en contacto a la empresa de la trama presuntamente corrupta con el Govern de Balares, a quién se está intentando proteger".

Y otra es que "evidentemente hay una responsabilidad política en el gobierno de Armengol (y ya veremos si también la hay en el actual Gobierno Prohens) en que un expediente de reclamación para la recuperación de dinero público no se gestione antes de 3 años", expone Monrosi. En el video podemos ver al completo su análisis.