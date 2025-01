Monrosi, sobre PP y Junts tras votar en contra del decreto ómnibus: "Me parece una absoluta irresponsabilidad, sobre todo por las excusas que han puesto"

José Enrique Monrosi, periodista de elDiario.es, recuerda que lo que pasa en el Congreso de los Diputados tiene luego una influencia directa en la ciudadanía: "20 millones de usuarios del transporte público, 12 millones de pensionistas y 2,5 de trabajadores que cobran el salario mínimo, tienen hoy menos recursos que ayer".

PP, Junts y Vox votaron en contra del decreto ónmibus que incluía medidas como la continuación de las ayudas o los descuentos al transporte, la subida de las pensiones, la eficiencia energética o el aumento del endeudamiento de la Comunitat Valenciana para hacer frente a los estragos de la DANA.

"Me parece una absoluta irresponsabilidad por parte de los partidos que votaron en contra, sobre todo por las excusas que han puesto [para justificar ese voto]", afirma Monrosi. Dentro de ese decreto se incluía también la cesión del palacete de París al PNV o una cláusula antidesahucios.

Por un lado, al respecto de la excusa que han puesto sobre el palacete, Monrosi señala que "es algo ridículo, es una excusa sin fundamento, porque es verdad que desde un punto histórico, ese palacio le fue arrebatado al PNV, por los nazis".

Y, por otro lado, añade el periodista que "los argumentos que les he escuchado tanto al PP como a Junts, acerca de la cláusula antidesahucios, directamente, me dan repulsión". Porque, "que alguien pueda estar en contra de la protección de familias -aquellas personas que los servicios sociales de cada municipio dictaminen como personas vulnerables no pueden ser expulsadas de sus casas hasta que no tengan una alternativa habitacional- da bastante vergüenza", afirma Monrosi. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.