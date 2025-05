Mónica García acusa a Ayuso de "eludir la responsabilidad" como "ADN del PP" por las muertes en las residencias: "Cinco años después, insulta a las víctimas"

La ministra de Sanidad, Mónica García, considera crucial la imputación de tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por los "protocolos de la vergüenza" durante la pandemia. Este avance es fruto de la lucha de las familias de las víctimas para esclarecer los hechos ocurridos cuando se bloqueó el traslado hospitalario de mayores en residencias. García critica a Ayuso por eludir responsabilidades, cerrar investigaciones y mentir sobre la atención a mayores. También denuncia la actitud de Ayuso hacia las víctimas y compara su gestión con la de Carlos Mazón en la Comunitat Valenciana. García destaca la importancia de abordar la privatización y mejorar las condiciones en residencias junto al Ministerio de Derechos Sociales.

Para la ministra de Sanidad, Mónica García, es "fundamental" el paso que ha dado la Justicia a la hora de imputar hasta tres ex altos cargos del Gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la pandemia por los conocidos como 'protocolos de la vergüenza'. En ese sentido, subraya que se trata de "un primer paso (...) fruto de la lucha de las familias de las víctimas" con el fin de "esclarecer qué paso" durante aquellos meses en los que la región bloqueo el traslado hospitalario de mayores en residencias, que terminaron falleciendo.

Unas palabras que la que fuera líder de Más Madrid ha pronunciado este lunes en una conexión en directo en Al Rojo Vivo, durante la que también ha asegurado que "en Sol deben andar muy nervioso". Y es que "más allá de los tres ex altos cargos que pusieron la firma [a los 'protocolos de la vergüenza'], también hay responsabilidades políticas" como "quien los avaló, quien los potenció, quien mintió".

En ese punto acusa a la baronesa 'popular', respecto a la que ha añadido que "dijo que iba a tener a los mayores en palmitas", pero "hizo lo contrario", puesto que los abandonó. García también acusa a Ayuso de mentir cuando dijo "que iba a medicalizar" los centros de mayores, así como cuando aseguró que lo sucedido en Madrid también pasó en otro lugares.

En definitiva, a ojos de la ministra "eludir la responsabilidades" es lo que ha hecho la presidenta regional, considerando que esto "es el ADN del PP". En esa línea, ha recordado que Ayuso "cerró cualquier atisbó de investigación, reparación y conocer la verdad de lo que ocurrió" en el marco de la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid una vez "aseguró su mayoría" en la cámara regional.

La "catadura moral" de Mazón

García, no obstante, va más allá al denunciar que "no contentos con eso" han estado "insultando a las víctimas", en referencia a la ocasión en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid se preguntó de dónde sacaban las asociaciones de víctimas "el dinero para ir a los juzgados". Familiares de fallecidos con los que la ministra ha recordado que Ayuso no se ha reunidos pese a haber pasado cinco años de aquello.

En ese sentido, no miembro de Más Madrid no ha dudado en comparar a la baronesa 'popular' con otro compañero de filas en la Comunitat Valenciana: Carlos Mazón. Pese a que el todavía president es la "sinvergonzonería de El Ventorro en su grado máximo" y "su catadura moral", García valora que, al menos, él sí se ha reunido con las víctimas, en este caso, de la DANA.

Cuestión que, subraya, sí ha hecho el Gobierno y su grupo Más Madrid. En un encuentro celebrado en el Ministerio de Sanidad, García recuerda que no solo se abordó "lo qué pasó durante la pandemia", sino que también "la poca capacidad de algunas comunidades de mejorar la situación de los residentes", en referencia a las "comida podrida, contratos o tratos indignos".

Algo que achaca a la "privatización" y "especulación con la salud de los mayores", contra lo que asegura están trabajando con el Ministerio de Derechos Sociales y el resto de comunidades autónomas. Todo "para que las residencias no sean una isla fuera de nuestro sistema sanitario" y así "solucionar el futuro de los residentes".