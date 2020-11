Al Rojo Vivo ha arrancado su especial por las elecciones en Estados Unidos con una 'americanada'. Una voz en off ha dado paso al directo diciendo 'with Antonio García Ferreras en laSexta'.

De esta manera, ha arrancado el especial de 15 horas que está presentando Antonio García Ferreras con motivo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

En el vídeo que acompaña a estas líneas puedes volver a revivir el momento, que se ha vuelto viral en redes sociales.

En este programa especial de laSexta están participando expertos en la materia como Sandro Pozzi, Guillermo Fesser, Alana Moceri, Érika Rodríguez, Emilio Doménch o Pablo Simón, entre otros.