Ainhoa Martínez señala que ve "impostado" a Sumar: "Está ejerciendo ese derecho al pataleo"

La periodista ha reconocido en Al Rojo Vivo que no sabe si el PSOE "continúa en estado de 'shock'" por el 'caso Cerdán-Koldo-Ábalos', o si es "plenamente consciente y no quiere hacer nada".

Ainhoa Martínez ha reaccionado a las declaraciones que ha realizado Sumar tras su reunión con el PSOE, reconociendo que ve a la formación "impostada". "Están ejerciendo su derecho al pataleo", ha destacado.

La periodista ha señalado que tienen que trasladar la sensación de que "no están conformes" con lo que están haciendo los socialistas, porque no pueden estarlo.

Por otro lado, en cuanto al PSOE, ha reconocido que no sabe si continúan "en estado de 'shock'" o son plenamente conscientes de lo que está pasando y "no quieren hacer nada".

"Defender que lo que han hecho es suficiente y contundente es mentira. A Santos Cerdán no le echa ni Pedro Sánchez ni el PSOE, lo hace el informe de la UCO", ha recordado.

Por tanto, ha dejado claro que una "renovación mínima de caras" dentro del partido no es suficiente, recalcando que el presidente del Gobierno tiene que asumir "su responsabilidad política" por haber puesto en dos ocasiones a personas que, presuntamente, están inmersas en un caso de corrupción.

De esta forma, ha dejado claro que Pedro Sánchez también tiene que responder en caso de que sea cierto que no sabía nada, porque eso demostraría que "no está capacitado" para su cargo si en dos ocasiones no ha sabido "elegir a su mano derecha".