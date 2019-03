Standard & Poor's augura una profundización en la recesión de España

Según Ernesto Ekaizer, la agencia de calificación está, con esta ultima hora, "reflejando la situación tal cual está". Una consecuencia quizás del resultado en negativo del índice de confianza alemán en este último mes. "No debemos olvidar, señala Ekaizer, que la industria alemana está siendo golpeada por la caída de las exportaciones". Según el colaborador esta situación se tiene que reflejar de algún modo tanto en España como en Italia.

El mensaje de Standard & Poor's de que "no vamos a crecer" viene a incrementar el miedo de que se produzcan nuevos recortes sociales. "Ya lo dijo De Guindos, si la situación no mejora no vamos a poder mantener esto", ha señalado el tertuliano.

Estos datos ponen en entredicho la promesa que ha lanzado Sáenz de Santamaría sobre las pensiones. "Las pensiones se adaptaran a la subida de la vida".