Marhuenda: "Pablo Iglesias me resulta entrañable, me recuerda a mi juventud"

AFIRMA QUE AGUIRRE INTENTA DESMONTAR A PODEMOS

El periodista Francisco Marhuenda subraya que es "pública y notaria" la postura que mantiene hacia el líder de Podemos, Pablo Iglesias: "Me recuerda a la izquierda radical de la Universidad y a quienes daban lecciones en los años 80 sobre qué era el comunismo". Además, añade: "Afortunadamente siempre he sido liberal, no he cambiado". Preguntado por si llevaba coleta, Marhuenda responde que no.