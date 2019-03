Manuel Rico: "Rajoy ha incumplido su programa electoral de la A a la Z"

Según Toxo, líder de CC.OO, que haya huelga general "depende del Gobierno". "Si el Gobierno convoca un referéndum se abre otro escenario. Si el Ejecutivo sigue adelante con los Presupuestos habrá huelga". Por su parte, el líder de la UGT, Cándido Méndez, advierte que "el tiempo se acaba para que se convoque cuanto antes un referéndum".

Según el periodista Manuel Rico, "el Gobierno está haciendo todo lo contrario de lo que prometió en campaña". El periodista cree que existen motivos para el descontento y la indignación popular. "Estamos viviendo un desmantelamiento del estado de bienestar". Para Eduardo Inda no se puede hacer un referéndum sobre la gestión del Gobierno, tal y como piden los sindicatos. "Ese referéndum ya se hace cada cuatro años acudiendo a las urnas".

"Lo que no se puede hacer es chantaje al Gobierno", explicaba Eduardo Inda. "No es chantaje, el derecho de huelga está en la Constitución", replicaba Manuel Rico. "No debemos olvidar que el señor Rajoy recibió una mayoría absoluta con un programa electoral que ha incumplido de la A a la Z".