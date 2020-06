Rosa María Sardà ha fallecido a los 78 años, una enorme pérdida que Antonio García Ferreras ha lamentado profundamente en Al Rojo Vivo. "Hoy se ha ido la gran Sardà, esa florista de las Ramblas que no podemos olvidar", ha dicho el presentador, recordando uno de sus más emblemáticos papeles, en la obra 'La Rambla de les Floristes'.

Una Rambla a la que la intérprete volvía, según ha recordado, tras el atentado que sacudió Barcelona, su ciudad natal, en el verano de 2017. Allí, poco después de la tragedia, Ferreras entrevistaba a Rosa María Sardà, que daba toda una lección de fuerza.

"Debemos estar en la Rambla para demostrar que nuestro miedo no hará que no estemos donde debemos estar siempre", aseveraba entonces la actriz. "Delante de la adversidad debemos sacar esa valentía que casi no tenemos", sentenciaba.

Sardà hacía, en aquellos momentos tan difíciles para ella y su amada ciudad, una importante reflexión. "Es muy triste que nos una solo la gran desgracia", le dijo a Ferreras. "¿Por qué no comprendemos de una vez que tenemos que respetarnos mutuamente y dejar que cada uno viva su vida y su religión y su forma de moverse por el mundo? No lo entenderé nunca", afirmó.

Una reflexión con la que Ferreras ha querido recordar a Rosa María tras la triste noticia de su fallecimiento. "Sardà, t'estimo", ha concluido.