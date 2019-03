Un agente de movilidad encuentra a Pecas, el perro de Aguirre, en Ferraz tras darse a la fuga

PECAS, UN CAN "INCONTROLABLE"

La lideresa del PP no gana para disgustos, su perro Pecas decidió dar un paseo solo por las calles de Madrid y desapareció. El que puede ser peor amigo de Esperanza Aguirre lo encontró, no fue ni Rajoy, ni Carmena, ni tan siquiera Gallardón. Sin embargo, la mascota de la popular no estaba en un lugar cualquiera, justo fue a parar a la calle Ferraz, en la que el Partido Socialista tiene su sede. Así lo publica el medio 'Vozpópuli'.