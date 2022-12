Miguel Urban ha hablado en 'Al Rojo Vivo' sobre la información que apunta a que la fundación vinculada a Podemos, el Centro de Estudios Políticos y Sociales habría asesorado al Gobierno de Venezuela contra la oposición. Según ha dicho, él no ha estado en la fundación. Además, ha añadido que el "CEPS no tiene nada que ver con Podemos y en la fundación han participado miembros que ahora están Podemos, en otros partidos y también académicos".



Acerca de la opción de infiltrar policías entre los manifestantes, Urban ha respondido que "es una práctica habitual también en España". Asimismo, ha recordado que "en España se está aprobando ahora mismo una 'ley mordaza'".



"No estoy al tanto de lo que asesoraban desde CEPS porque no he participado en ello", ha insistido Urban y ha destacado que "automáticamente se acusa a Podemos de todo". También ha afirmado que centrando el foco en estos asuntos se "elimina la posibilidad de debatir sobre las opciones que hay de sacar el país de una situación de exclusión".



Por último, el cofundador de Podemos ha argumentado que si se piden explicaciones sobre el pasado, "a Alianza Popular le llamaban la 'Alianza de los siete maginíficos', los siete ministros de Franco. Si hay que preguntar sobre torturas y asesorar, se podría preguntar por el pasado de muchos partidos".