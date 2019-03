Miguel Ángel Revilla: "Esto de la Púnica es la podredumbre total"

EL PRESIDENTE DE CANTABRIA, EN 'AL ROJO VIVO'

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha analizado en 'Al Rojo Vivo' las últimas informaciones sobre la trama corrupta de la Púnica y el PP. "Esto de la Púnica es la podredumbre de un sistema que no han querido atajar", explica Revilla que cree que lo grave es que no acaban de convocarse los juicios, que son extremadamente lentos. No obstante, Revilla advierte de que "entre los españoles no hay dudas de que los tesoreros del PP recaudaban de manera ilegal".