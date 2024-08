Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena SER, explica por qué Pedro Sánchez no ha dado explicaciones a la ciudadanía sobre la situación y las actividades empresariales de su mujer, Begoña Gómez, principalmente sobre por qué no respondió a estas cuestiones en las preguntas que le realizaron los periodistas este pasado 31 de julio en el balance anual del presidente del Gobierno hizo en La Moncloa.

"Más allá de la transcendencia penal de estos hechos, estás claro que éticamente es necesario una respuesta", afirma el periodista. Sin embargo, Campos alude al contexto y a la situación, para explicar por qué cree que Sánchez no responde a estas preguntas.

"Nos encontramos ante un juez (Juan Carlos Peinado) tremendamente expeditivo que ha llegado a asumir partes del procedimiento por correo electrónico sin comunicar al resto de las partes, en una evidente o por lo menos discutible, indefensión (...) Un juez que se salta los límites impuestos por la Audiencia Provincial y que sigue investigando aquello que le parece, un juez muy expeditivo.

Por otro lado, "también hay que tener en cuenta que Sánchez todo lo que diga en un foto publico puede ser empleado no ya en su contra sino también contra su mujer", añade el periodista. Es por ello, por lo que el periodista cree que Sánchez no está ofreciendo respuestas. "Ante un juez tan particular, peculiar y expeditivo, cualquier cosa que diga puede ir en su contra", afirma. En el vídeo, su intervención al completo.