El goteo migratorio continuo en Ceuta y Canarias está dejando a estas regiones al límite. Un equipo de laSexta ha viajado hasta Rosso (Senegal) para hablar con algunas de las personas que han decidido cruzar a Mauritania para viajar en cayuco hasta Canarias.

"Mi familia no sabe que estoy aquí, ni que voy a hacer este viaje. Pero esto lo hago porque los quiero sacar adelante. Vivo con mucha gente y en algún momento tú tienes que construir tu propia casa y para eso necesitas dinero", ha explicado uno de estos migrantes.

Sergio Illescas, el periodista de laSexta que ha viajado a Rosso, ha señalado que muchos de ellos le han confesado que sienten miedo por tener que realizar esta travesía.

"Me da miedo. Si pudiera no lo haría. Sé que es peligroso pero también sé que es la única opción aquí en Senegal. Hay gente que trabaja toda su vida y no consigue nada", le ha confesado uno de estos migrantes.

Otro de ellos ha reconocido que prefiere no pensarlo. "Llega un momento que funcionas a ciegas, conoces a una persona que te dice que tiene un barco que sale, le pagas y viajas", ha explicado.