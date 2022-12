Luis Rubiales, siendo presidente de la AFE, quiso pagar la reforma de su vivienda usando dinero de la institución. Todo habría ocurrido en 2015. Rubiales iba a hacer obras en su casa de Valencia y se lo encargó a la arquitecta.

El problema llegó, según cuenta la arquitecta en los audios que adelanta la 'Cadena Ser', cuando Rubiales le dijo que el dinero para pagar su reforma no iba a salir de su bolsillo, sino de la AFE.

El plan de Rubiales: cargar todos los gastos a la asociación. Que parte de lo que cobraban estos arquitectos por hacer una obra para la AFE se desviaran a su casa particular.

Además, la arquitecta denuncia una grave agresión de Rubiales por negarse a entrar en el juego. "Me cogió contra el taxi, todo el brazo, todo el lado derecho, me lo giró entero, me metió el puño en el lado derecho... Luego me cogió, empezó a zarandearme y luego en la prueba me salió que tenía una hernia cervical", relata.

De todo el presunto chanchullo, dicen tener las facturas, según otro arquitecto. "No pagábamos todo oficial... No sabía que teníamos 135 facturas de su casa que nosotros hemos pagado". 120.000 euros es lo que le reclamaban a Rubiales por la reforma de su casa.