Martínez-Vares señala la intención de Aldama: "Ha salido de la cárcel con la decisión de llevarse por delante al Gobierno"

Víctor de Aldama, "nexo corruptor" de la trama o caso Koldo, según lo calificó la UCO, volvió a la carga acusando en este caso a José Luis Ábalos, ex ministro de trastorno y expulsado del PSOE tras publicarse informe de la UCO sobre este caso, y a Ángel Víctor Torres, sin embargo vuelve a no aportar ni una sola prueba que lo sustente. En el caso de Ángel Víctor Torres solo es su palabra y en el caso de Ábalos, Aldama ha presentado como prueba un contrato de alquiler que ha publicado 'El Mundo', pero no está en el escrito que ha presentado ante el TS. Con él, firmaba un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en Madrid valorado en casi dos millones de euros.

"Siempre que hablamos de este individuo, hay que pensar que ha estado un mes en la cárcel y que su futuro procesal es terrible. Y además, ha ido a comparecer ante su señoríay se ha inculpado más delitos de los que ya tenía", afirma en Al Rojo Vivo, el consultor políticoSantiago Martínez-Vares, que asegura que, por lo tanto, para él el testimonio de Aldama "sí tiene un valor", el de alguien que "está reconociendo unos delitos", sostiene el consultor.

Además, para Martínez Vares, "Aldama está muy bien asesorado, ha estado un tiempo reflexionando y está buscando su mejor defensa y lo primero que ha hecho no es pegarse un tiro en el pie, sino apuntarse al corazón: tiene una pistola sobre su pecho. Por lo que el escenario no puede ser peor para él, y por ello, va a contar lo que sabe".

De este modo, sostiene el consultor político, que dentro del PSOE deberían estar muy nerviosos porque "de Pequeño Nicolás cada vez tiene un poquito menos" y porque tras haber pasado un mes en el chalet de Soto del Real (estuvo un mes en esta prisión) ha salido con la decisión de llevarse por delante a este Gobierno, y esto es una evidencia", afirma Martínez-Vares. No obstante, habrá que esperar las pruebas porque de momento no lo ha hecho.