Marta García Aller, sobre M.Á.R, jefe de gabinete de Ayuso: "Hay indicios suficientes para saber que mintió, políticamente es deleznable"

Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como M.Á.R, ha declarado ante el juez como testigo (tiene la obligación de decir la verdad) en la causa contra el Fiscal General del Estado. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha admitido que fue el primero en filtrar información sobre el novio de Ayuso, sin embargo, a su salida de los juzgados, ha preferido cargar contra el Fiscal.

La periodista de El Confidencial, Marta García Aller analiza en Al Rojo Vivo que "el jefe de Díaz Ayuso tendrá que explicar algunas cosas [en el juzgado] entre otras cosas, qué información dio, a quién y por qué y tenemos indicios suficientes para saber que mintió para ayudar o proteger o crear una coartada mediática a la pareja de Ayuso". González Amador está imputado por dos delitos fiscales.

"Políticamente me parece deleznable mentir y usar las instituciones del Estado, en este caso de la Comunidad de Madrid para defender a una cuidando particular", añade la periodista. Igualmente, en el vídeo, señala también la periodista la imputación de fiscal general del Estado, acusado por supuesta revelación de secretos al desmentir ese bulo lanzado por M.Á.R: "El fiscal pudo por ello haber concurrido en un delito y ambas cosas no son incompatibles", afirma García Aller.