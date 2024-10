Marta García Aller cree que la denuncia a Errejón de agresión sexual puede llevarse por delante a Sumar por muchos motivos. Así, la periodista considera que se ha demostrado que Iñigo Errejón era machista, algo incompatible con el cargo que ocupaba e insiste en que el caso "no deslegitima la causa feminista sino a quienes la abanderaban".

"Esto lo que pone de manifiesto es que es más necesario que nunca dar protección y seguridad a las mujeres que han sentido que eran víctimas de algún tipo de agresión o de violencia y que no se han sentido cómodas para denunciarlo. Desde luego que la lucha por la igualdad, si hay algo que esto deja claro, es que queda muchísimo por hacer", insiste.

Respecto a las consecuencias de la denuncia en Sumar, la periodista considera que la formación va a tener difícil la gestión y asegura que el tema va para largo. Por varias razones. "Es un nivel de contradicción interna y de decepción interna de una profundidad que todavía tenemos que ver", opina en directo.

"Son muchas las explicaciones que todavía tienen que dar, tanto desde Sumar como desde Más Madrid. Quién sabía qué y durante cuánto tiempo, qué son esos mecanismos internos que no han funcionado y cuáles son las circunstancias que han llevado a que el entorno más cercano al portavoz de la formación pasara por alto un comportamiento que ahora estamos viendo que sutil no era. Está por ver si es delito o no. Estamos viendo que era machista", expresa la periodista.