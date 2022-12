VALLS SE PRESENTA A LA ALCALDÍA DE BARCELONA

Manuel Valls asegura en Al Rojo Vivo que tiene "poco dinero" para la campaña electoral y asegura que va a tener el apoyo de Arrimadas y Rivera: "Creo que en las ciudades no es cosa de partidos, en una sociedad dividida la transversalidad es importante". El político asegura que es de "izquierdas y progresista": "Nunca he sido comunista, siempre he sido un socialdemócrata moderado".