El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado en el Congreso que "la sanidad y la educación en España sigue siendo universal y gratuita". García Ferreras ha querido recordar al presidente que antes "no había medicamentazo ni copago". "La marea blanca en Madrid fue un 'tsunami' y pone de manifiesto el gran problema de la sanidad pública".

Para Pérez Henares, "lo que teníamos antes no se podía sostener, teníamos 15.000 millones de euros de agujero en la Sanidad". El periodista ha defendido que los recortes y sacrificios son necesarios para conservar parte de ese sistema sanitario. "Aún con los recortes nuestro sistema sanitario continúa siendo muy bueno", ha señalado Pérez Henares. No obstante, ha afirmado que "los recortes en lo social están empezando a tocar hueso y el Gobierno no debería seguir por ese camino".

Para Manuel Rico lo que no se puede hacer es culpar de los recortes a aquellos que los sufren. "La Sanidad y la Educación en este país tenían un nivel altísimo y lo están desmantelando en muy poco tiempo". El periodista se muestra sorprendido de que aún el Gobierno siga negando los recortes.