Antonio Maestre ha señalado que está convencido de que Isabel Díaz Ayuso no solo actúa para "medirse con Pedro Sánchez", destacando que la presidenta de la Comunidad de Madrid también busca "poner en un aprieto" a Alberto Núñez Feijóo.

El periodista ha confesado que no llega a comprender a Génova, recordando que, a pesar de que no dejan de decir que "no comparten lo que hace Ayuso", no se atreven a dejarlo claro.

Una situación con la que ha asegurado que dejan claro que "Feijóo no tiene poder para contrarrestar las decisiones de Ayuso", haciendo ver que su liderazgo "es débil".

"Ellos mismos lo dejan claro al decir que no comparten lo que ella dice, pero no hacer nada", ha explicado, señalando que con esto dejan clara la debilidad del liderazgo de Alberto Núñez Feijóo.