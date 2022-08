¿Qué tienen que ver el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y el independentismo catalán que esta semana reventó el homenaje a las víctimas del atentado de Las Ramblas en 2017? A juicio de Antonio Maestre, que los fenómenos a su alrededor tienen mucho que ver con "movimientos mesiánicos".

Maestre deplora que el debate sobre el registro del FBI en su casa sea "si le beneficia o no" en términos electorales, porque demuestra que "ha conseguido crear un movimiento en el que no hay nada que les quiebre y que cualquier circunstancia no les hará perder el poder". El periodista lo vincula en Al Rojo Vivo con los gritos en el homenaje a las víctimas, ya que están basados en "movimientos conspiranoicos que se están enraizando y en los que cualquier disensión o pensamiento crítico son tratados como traidor". Puedes ver el argumento completo en el vídeo principal de esta información.