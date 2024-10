Javier Bastida habla con María Dolores, una vecina de Letur cuyo hijo, Juan Alejandro, de 34 años, es una de las cinco personas desaparecidas "Estoy bien", afirma la mujer, que explica que están siendo informados de las labores de búsqueda: "No me quejo de eso".

"Quiero decir que no hubo ninguna alarma para que estuviéramos prevenidos", critica María Dolores, que explica que "los operarios no estaban trabajando porque venía la riada, sino que simplemente estaban haciendo cosas en la Casa de la Cultura". "De hecho, había cuatro operarios, dos se salvaron, pregúntenles a ellos si estaban trabajando por la riada", insiste la mujer, que explica que media hora antes había hablado con su hijo, ahora desaparecido, y en ningún momento le dijo eso.

"No me dijo ni que estuviera lloviendo, porque allí no llovía", afirma María Dolores, que recuerda las palabras que cruzó con Emiliano García-Page cuando acudió al pueblo tras el siniestro. "Page fue muy caritativo y me quiso consolar, pero luego con Ferreras no estuvo bien, dijo que los operarios estaban trabajando para esto y no", denuncia la mujer, que insiste: "Quiero responsabilidades".