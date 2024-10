Ana Pastor habla con Eva y Sara, una madre y su hija que pasaron la noche refugiadas en su casa de Utiel mientras la DANAdestrozaba el municipio. "Estuvimos toda la noche en casa hasta las 9 de la mañana que conseguimos salir", cuenta Eva, que destaca que subieron al primer piso cuando se llenó su casa de agua: "Cogimos un paquete de jamón york, queso y pan y estuvimos arriba".

"Sara se asustó mucho y en algún momento perdió el control diciendo que nos íbamos a morir", recuerda la madre en el vídeo, donde Sara cuenta cómo lo vivió ella: "Te asomabas al balcón y lo veías (el agua) casi a tus pies". "Decías, 'me muero'", recuerda la joven.

"Salimos por nuestro pie, cuando el agua bajó salimos", explica Eva, que destaca que el mensaje de alerta no les sirvió de nada: "Por aquí no pasó nadie, aquí no vino nadie a vernos y a traernos comida, estábamos solos". "Yo pensaba que no lo contaba, yo pensaba de verdad que nos moríamos, veía que no paraba de subir el agua y pensaba que nos ahogábamos", explica, agobiada, la joven, que destaca que si en media hora el agua subió un metro, en una hora temía lo peor.