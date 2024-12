Lucía Méndez, contra Mazón y la Generalitat: "Están comportándose con una soberbia impropia del dolor de las personas"

"Me niego a considerar que se puede seguir haciendo política rastrera y bochornosa teniendo en cuenta aún lo que está pasando los valencianos [tras la DANA] lo que están pasando nuestros compatriotas. Las ayuda que no llegan, los colegios que no se abren...", afirma la periodista de El Mundo Lucía Méndez, tras ver un vídeo de una nueva polémica en las Corts, por la no apertura de los colegios afectados por la DANA: "Ha abierto Ikea antes que muchos centros educativos", se quejaba un diputado de Compromìs.

"Un gobierno (Generalitat Valenciana) que ve que la mitad de la provincia de Valencia está destruida y que hay un dolor infinito, no se puede comportar así. Hay que comportarse con modestia, humildad y empatía. Y no se están comportando así, se están comportando con una soberbia y una arrogancia absolutamente impropias del dolor de las personas.

"Todo está mal, desde Mazón hasta todos los demás, pasando por el general (Gan Pampols) que no sé ni lo que hace", asegura Méndez. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.