La periodista de El Mundo Lucía Méndez reacciona a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase querer reunirse en la Moncloa con todos los presidentes territoriales.

Ayuso pedía a los presidentes autonómicos que "si hay una reunión con Pedro Sánchez sea para ir todos juntos, porque este Gobierno va a intentar sobornarnos uno a uno en La Moncloa". Ante estas palabras, Lucía Méndez afirma que "Ayuso no necesita que nadie la soborne porque Madrid es una comunidad rica, igual que Cataluña, distinto de otras comunidades que son pobres".

Ahora bien, "comprendo que Díaz Ayuso no pierde oportunidad de distraer la atención de lo que verdaderamente estamos hablando (que es de la financiación singular de Cataluña)", añade Méndez.

En el vídeo podemos ver al completo su análisis donde detalla su opinión sobre lo que de momento, conocemos del pacto PSC-ERC. "Es un hecho que el texto que ha firmado (PSC-ERC) no han defendido (desde el Gobierno) lo que parece que dice el texto que es sacar a Cataluña del régimen común. Dar a Cataluña un privilegio de financiación en contra de las comunidades menos favorecidas sabiendo que no todo el mundo puede asumir el concierto y que el "café para todos" no es posible. Y Madrid igual que Cataluña es una comunidad rica", afirma Méndez.