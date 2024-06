La periodista de El Mundo, Lucía Méndez manifiesta, tal como ella misma dice su "incapacidad de comprensión" sobre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al ser preguntado por una posible moción de censura contra Pedro Sánchez, con el apoyo de Puigdemont, no la descartara. "No entiendo exactamente muy bien que el presidente del PP sea preguntado por este asunto y que en lugar de descartarlo, al igual que han hecho otros dirigentes, en su lugar diga "ya veremos", "si las circunstancias se dan" si...".

"Pero es que además ya no sólo es que haya cometido este error evidente (supongo que involuntario) es que además se ha expuesto a lo que ha pasado hoy: que Junts le ha dicho que no. Ya no es que haya irrumpido el error en campaña, como es normal, sino que además el partido que necesita para tal moción de censura le ha dicho que no",

Méndez se pregunta a qué obedece esto y por "decirlo suavemente" creo que "el PP no está haciendo una campaña no muy buena" aunque es cierto que en general esta campaña está siendo "tremenda". "Que estemos a las puertas de unas elecciones al Parlamento Europeo y que estamos hablando de una moción de censura contra Sánchez y de la mujer del presidente del Gobierno, yo creo que no tiene un pase", sostiene Méndez, finalizando que, según su opinión -y en base a los sondeos y encuestas electorales- "no creo que el PP se esté beneficiando mucho de la campaña que está haciendo (el propio PP) o de la explotación del caso de Begoña Gómez". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.