La periodista Lucía Méndez analiza en Al Rojo Vivo el pacto PSC-ERC acerca la financiación autonómica de Cataluña que tanta polémica está levantado no solo en la oposición sino en las propias filas del PSOE. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta segunda del Gobierno, negaba no obstante, haber firmado un concierto económico catalán ni tampoco una reforma al uso de la finanaciación autonómica.

"El PSOE ha firmado algo que no puede hacer", afirma la periodista. "Porque pensar que después de 40 años de ejercicio del estado autonómico, del funcionamiento de unas estructuras de la ley de financiación autonómica y de una realidad política que funciona como funciona y que tiene las estructuras que tiene, pensar que es posible sacar a Cataluña del régimen de general de financiación es una cosa imposible".

Y no es posible, argumenta Méndez, no solo porque no tiene mayoría para aprobar ni siquiera la LOFCA, sino porque "hay un sistema de financiación que durante 40 años ha funcionado. El concierto vasco se les dio a País Vasco y Navarra porque no había todavía un sistema de autonomías, por eso se les pudo dar, ahora en cambio no se lo podrían dar, porque todas las autonomías tienen el mismo derecho".

Y la bilateralidad de Cataluña con el Estado -concluye- "ahora no es posible, porque las comunidades exigen sus derechos. Y todo el mundo que sabe de esto, te dice que no es posible. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.