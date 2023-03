Juan Lobato, candidato del PSOE a la presidencia de la comunidad de Madrid, ha aclarado la polémica sobre el bono social térmico: afirma que hay que pedirlo para apercibirlo y que, de hecho, él a pesar de ser familia numerosa no lo solicitó.

"El problema está en la hipocresía y en la falta de incoherencia. Alguien con Ossorio, con los antecedentes que tiene, que habla de paguitas sobre estas ayudas para familias que pueden tener dificultades y necesitan un alivio en la factura de la luz o de la calefacción... es una falta de respeto reiterada y encima ver que lo que criticaba por la mañana se dedicaba a pedirlo y cobrarlo por las noches", ha lamentado.

Así, ha afirmado que él mismo, familia numerosa, decidió no pedirlo. Me llama la atención que se ponga en duda si hay que pedirlo o no. "Por supuesto que hay que pedirlo. Yo soy familia numerosa desde 2021 y no lo pedí y no lo cobro y tratar de desviar la atención hacia que esto era algo automático... quien decide pedir el bono social tiene que rellenar los papeles y así se le empieza a aplicar el pago de los 190 euros anuales del bono térmico".

En este sentido, ha asegurado "no juzgar" que políticos como Mónica García o Enrique Ossorio lo pidan, y ha insistido en que el problema está "en la incoherencia": "No se puede estar todos los días criticando una cosa y que luego resulte que eres tú el que lo estás haciendo. Hoy en política lo vemos en exceso, el politiqueo barato del cortoplacismo, del titular... un poco de coherencia, de sensatez y de tomarse los temas en serio".