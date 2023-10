Lluís Orriols ha confesado que una de las cosas que más le han sorprendido de la jura de la Constitución de la princesa Leonor ha sido que 54 diputados no hayan acudido al acto. "Son el 15% de la Cámara", ha señalado.

El politólogo ha indicado que esto demuestra que la crisis de la monarquía no solo se ve en términos demoscópicos, también se ve "en el propio Parlamento". Una situación que cree que "debería preocupar a la institución".

"El verdadero drama es que no puede hacer mucho. No tiene capacidad de maniobra". Lluís Orriols ha reconocido que el problema de la monarquía es que "necesita ayuda de los otros actores para ser estable", recalcando que, cuando no lo recibe, es cuando "se resiente".