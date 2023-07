Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentan esta noche en el único 'cara a cara' de las elecciones generales de este 23 de julio. Un evento que Lluís Orriols ha calificado como "el más importante de la campaña".

El politólogo ha confesado que lo que más le interesa es ver cuántas personas están pendientes de este debate. "Me gustaría ver las audiencias y cuánta gente, en periodo estival, está viendo el debate en comparación con años anteriores", ha reconocido. Unos datos que ha indicado que podrían resolver las dudas que existen sobre si los ciudadanos están interesados en las elecciones a pesar de estar convocadas en el mes de julio.

En cuanto a cómo cree que influirá en el voto de los ciudadanos, Lluís Orriols ha destacado que es importante tener en cuenta que durante los actos realizados en campaña electoral no solo hay que centrarse en analizar cuántas personas cambian de opinión, si no también ver cómo hay votos que se refuerzan y se activa la participación de aquellas personas que no se habían movilizado.