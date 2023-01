Las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre el ataque islamista de Algeciras siguen coleando polémica. El exlíder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha asegurado en Al Rojo Vivo que es "incomprensible" que el líder de la oposición "en un principio intente desmarcarse de las declaraciones de Vox que intentan instrumentalizar el posible atentado terrorista para convertirlo en una estrategia islamófoba, y Feijóo le hace el caldo gordo a esa reflexión".

"Dice que no quiere condenar a ninguna religión, pero luego dice que hay una religión que tiene rasgos violentos y otra que no, cuando eso no es cierto", ha agregado en expolítico. Así, ha ejemplificado "atentados horrorosos" hechos con la bandera de la religión católica: "Creo que esa reflexión era innecesaria. Hay quien se suelta de los papeles y dice verdaderas barbaridades. En este caso Feijóo no ha seguido el guion del partido ha caído en la estrategia de la ultraderecha". Puedes escuchar su análisis al completo en el vídeo principal de esta noticia.