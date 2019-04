"No he hablado con Bárcenas", "Granados no es mi amigo", "el 'hijoputa' de IU"... repasamos las vergüenzas de Aguirre en la hemeroteca

AGUIRRE VUELVE A RETAR A LA MALDITA HEMEROTECA

"Llevo 33 años en política y aún están por encontrarme algo en la hemeroteca de lo que me tenga que desdecir", así ha retado Esperanza Aguirre a la "bendita hemeroteca" y laSexta no ha querido desaprovechar la ocasión y ha aceptado el reto con un top 5 de sus vergüenzas: desde el famoso "laSexta no saca mi libro" al "no insulto a mis rivales".