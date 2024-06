Kylian Mbappé se convertirá esta tarde en nuevo jugador del Real Madrid, según ha desvelado L'Équipe. Este medio francés ha asegurado que el jugador va firmar con este equipo hasta 2029, por lo que se trataría de un fichaje de cinco años. El galo se unirá así al equipo de Carlo Ancelotti, que acaba de sumar su 15ª Champions League en el mítico estadio de Wembley.

Sin embargo, la presentación oficial tendrá que esperar, y es que el citado medio ha señalado que será cuando pase la Eurocopa porque el jugador estará centrado en los partidos con su Selección.

Un fichaje estrella sobre el que se rumoreaba con más fuerza desde que Mbappé comunicó que no continuaría en el PSG. Las cámaras captaban cómo el propio jugador le confirmaba al presidente francés, Emmanuel Macron, que esta tarde se haría el anuncio.

Lo cierto es que el jugador ya había expresado sus ganas por estar en este equipo. De hecho, tras recoger el premio a mejor jugador en los Globe Soccer Awards en Cerdeña, Kylian Mbappé concedió una entrevista a la 'CNN' en la que, entre otros aspectos, habló sobre su futuro, mostrándose "ansioso" porque se diese a conocer este fichaje.

"No puedo esperar para estar en mi nuevo equipo. Quiero ganar trofeos, por supuesto, estar con nuevos compañeros... Pero, como hombre, quiero ser feliz. Quiero que mi familia sea feliz, que disfruten el momento conmigo y disfruten de mi carrera", zanjó.

Una incorporación que no ha sido nada fácil, y es que en 2022 Mbappé decidió decir 'no' al Real Madrid para renovar con el PSG. "Era más que quedarse en el PSG. Era el Mundial de Qatar. Había muchas cosas en torno a la situación. Fue una gran decisión, una decisión difícil... pero no me arrepiento de nada", explicó sobre esa decisión.

Ahora, tras los rumores que ha habido sobre este posible fichaje, el conjunto blanco contará oficialmente en su equipo con el que para muchos es el mejor jugador del mundo.