Julia Otero, sobre si Feijóo presentará una moción de censura: "Si no lo hace, es porque teme que lo debilite"

En Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras conversa con Julia Otero, directora de 'Julia en la Onda', sobre la convocatoria de Feijóo a la manifestación del 8 de junio, aunque descartó que presente una moción de censura.

Julia explica que Feijóo tiene dos modelos de moción de censura en la cabeza que no funcionaron. Por un lado, está el modelo de Felipe González, que impulsó su proyecto político y le llevó al éxito en 1982. Por otro, el de Antonio Hernández Mancha, que acabó cavando su propia tumba con la suya."Y luego está el modelo de Pedro Sánchez, que es el único que ha salido bien hasta ahora", ha afirmado.

Para Julia, Feijóo debería dar ese paso y presentar la moción. Pero también tiene claro que, para hacerlo, uno debe estar muy seguro de su liderazgo y, sobre todo, tener un proyecto político claro para presentar a los ciudadanos. "Y eso aún no lo conocemos", ha señalado.

Entonces, ¿por qué no lo hace? "Porque se siente inseguro", ha apuntado Julia. Porque no tiene definido el país que quiere proponer. "Una moción de censura no es solo llamar al actual inquilino de La Moncloa con un montón de adjetivos para desalojarlo, también implica explicar qué se va a hacer en temas económicos, de vivienda, política internacional… Hay tantas cosas sobre las que pronunciarse que probablemente no se siente seguro para hacerlo", ha destacado la periodista.

"Si no lo hace es porque cree que eso podría debilitarlo", ha concluido Julia. "Y eso, la verdad, me parece sospechoso y extraño".