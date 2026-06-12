Juanma Romero reacciona a la decisión del juez sobre las joyas de Zapatero: "Es muy duro de asumir para el PSOE"

El periodista ha admitido que es "impactante" ver cómo una figura como Zapatero, que tenía una "imagen inmaculada", está siendo ahora acusado de "contrabando y delitos contra la Hacienda Pública".

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado abrir una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el despacho de Zapatero durante el registro practicado el pasado 19 de mayo, cuyo origen "en estos momentos no está justificado" y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.

Juanma Romero ha indicado que le parece que este caso es "impactante", señalando que con esta decisión el juez apunta a lo que ya podíamos presumir y el PSOE "no quería ver" cuando se encontraron estas joyas, y es que "no son bisutería".

"El magistrado tiene que investigar de dónde sale todo esto", ha indicado, reconociendo que cree que esto complica "todavía más" la defensa del expresidente del Gobierno.

Además, ha señalado que no es fácil ver cómo se está acusando de "contrabando y delitos contra la Hacienda Pública" a una persona que hasta ahora había tenido una "imagen inmaculada" y que era una especie de "tótem" para la izquierda. "Es muy duro de asumir para el PSOE", ha zanjado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.