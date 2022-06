Juanma Moreno, candidato del PP a la Junta de Andalucía, ha confesado en Al Rojo Vivo su "preocupación" por que una parte de sus electores no vaya a votar el 19J. "Le tengo miedo a la playa y al Corpus, porque estamos pasando una ola de calor que hace muy apetecible el fin de semana en la playa. Eso, sumado al Corpus en Sevilla y Granada, nos tiene al equipo de campaña un poco preocupados por que una parte de nuestros electores no vayan a votar", ha manifestado.

Así, el actual presidente de la Junta ha destacado que, "al final, por unos12.000 o 13.000 votos se van a mover tres o cuatro escaños, que son los que te pueden dar la seguridad de poder gobernar en solitario o dejarte limitado".

Sin embargo, el candidato del PP ha asegurado que "el ambiente en la calle es muy bueno" y que aunque es "prudente con las encuestas" cree con "honestidad y humildad" que va a ganar las elecciones este 19J. "Podemos conseguir un diputado más que la izquierda. La decisión ahora de los andaluces es si gobierno solo o gobierno acompañado. Ese es el debate", ha manifestado, a lo que ha añadido que, en su caso, no quiere "estar maniatado ni condicionado por otra fuerza".

Carga contra el PSOE: "Quiere que Vox esté en la ecuación"

Además, Juanma Moreno ha cargado contra el PSOE por su postura en las elecciones andaluzas: "Creo que es un error. Hay que esperar a ver lo que pasa el 19, pero es un error que una fuerza mayoritaria como es el PSOE haya cerrado tan rápido la puerta a un acuerdo", ha expresado, al tiempo que ha dicho que tiene "la sensación de que la decisión de Espadas de no apoyarle bajo ningún concepto no ha sido suya, sino de Ferraz o Moncloa, que quieren que Vox esté en esa ecuación para las futuras elecciones generales", ha manifestado.

En la misma línea, el candidato del PP a la Junta de Andalucía ha afirmado que el PSOE "se ha equivocado y está haciendo un voto pasarela": "Hay muchos electores que han votado al PSOE y la única opción que les queda cuando han dicho que no va a permitir mi investidura y saben que soy la única posibilidad de alcanzar la presidencia soy yo".

Marca distancias con Vox: "No pueden negar la violencia de género"

Por otro lado, Juanma Moreno ha negado haber mantenido conversaciones con Vox, más allá de "tres minutos en los previos a los debates" con Macarena Olona. Y en lo referente a Abascal, el líder de la Junta ha asegurado que el único mensaje que recibió de este fue por el "incendio en Pujerra" en el que le daba "ánimos", un gesto que también tuvo Pedro Sánchez, tal y como el mismo Moreno ha subrayado.

Así, el candidato del PP ha declarado que "nadie del PP ha hablado de posibles acuerdos con Vox" porque, según ha dicho", ahora hay que "centrarse en intentar captar el mayor número de votos". "Yo sigo soñando en una mayoría lo suficientemente alta para que nadie nos pueda condicionar", ha expresado.

El líder del PP en Andalucía ha cargado contra Vox, al que ha acusado de "no creer en la autonomía y querer derogar el título Estado de la Constitución". "Por tanto, no puedo entender que quieran entrar en una institución en la que no solo no creen, sino que quieren derribar", ha criticado, tras lo que ha recordado que el partido que lidera Olona en Andalucía "ha pedido que las transferencias de educación y sanidad vuelvan al Gobierno central, y han pedido cerrar la televisión pública andaluza".

"Me parece absurdo. Yo no puedo estar de acuerdo con ello. Además, nosotros queremos luchar contra el cambio climático, mientras que ellos no quieren ni escuchar hablar de ello", ha afirmado el político, quien ha defendido que tiene "mucho respeto a todas las fuerzas", pero ha destacado que existe "una brecha amplia en algunos conceptos que tiene Vox y el PP", como "en materia de lucha contra la violencia de género".

"La violencia de género es una realidad. Las mujeres sufren violencia, y, por tanto, es una razón de Estado. Otra cosa es que se manipule ideológicamente, pero nadie puede negar que tenemos la evidencia y necesidad de luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres y, sobre todo, contra la violencia contra las mujeres", ha defendido Moreno, tras lo que ha concluido afirmando que, por estos motivos quiere "gobernar en solitario".