El concejal del PP en Barcelona, ​​Daniel Sirera, ha confirmado que los populares y Junts se reunieron en agosto para sondear un pacto que facilitara la investidura de Feijóo. Un encuentro al que Miguel Tellado ha querido restar importancia negando cualquier intento de negociación y asegurando que estaban hablando "solamente de un café".

Juanma Lamet ha indicado que, en su opinión, cree que, para Feijóo, Junts es un interlocutor válido. "Hay puntos a los que pueden llegar a acuerdos, pero para el PP ha dejado de ser un interlocutor hasta que pase la nube tóxica de la amnistía", ha indicado.

Una situación que cree que cambiará en el futuro. "El PP es consciente de que si no engulle primero a Vox y luego es capaz de pactar con nacionalismos periféricos y algún independentista, no podrá volver a Moncloa", ha destacado el periodista.

De momento, Lamet ha explicado que cree que Feijóo tiene muy difícil volver a reencauzar las negociaciones con Junts porque en el PP todo lo que tenga que ver con dicho partido "sienta muy mal". Pese a todo, está convencido de que al final volverán a intentar "romper la mayoría de Sánchez con acuerdos puntuales con Junts".