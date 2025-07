Juanma Lamet, tras el discurso "xenófobo" de Vox sobre los migrantes: "Es una medida de querencia fascista"

El periodista ha dejado claro que España "no sería España" sin la "intervención enriquecedora" de los migrantes. Además, ha indicado que está convencido de que esta será la gran "batalla cultural" de la derecha.

Juanma Lamet ha reaccionado a la propuesta de Vox sobre los migrantes, señalando que a la formación liderada por Santiago Abascal hay "millones de personas que le estorban y sobran", dejando claro que esto es "xenofobia".

"La xenofobia es el mínimo común múltiplo de la extrema derecha más dura y del fascismo", ha destacado, dejando claro que la medida que proponen es de "querencia fascista". "Dejemos de llamarlo populismo", ha pedido.

Además, ha señalado que ellos que se llaman patriotas deberían saber que España no sería España "sin la intervención enriquecedora" de los migrantes.

"Tanto que les gusta el liberalismo económico, al menos de manera egoísta, tendrían que pensar que España no crecería si no fuera por el aumento de saldo migratorio", ha explicado, señalando que sin los migrantes "no podríamos sostener las pensiones" y nadie ocuparía los puestos que ellos ocupan.

Por otro lado, ha confesado que está convencido de que esta será "la gran batalla cultural" de la derecha de aquí a las elecciones.