El periodista de El Mundo, Juanma Lamet sostiene que el caso de Iñigo Errejón, "define a la perfección el problema estructural que vivimos en España con la violencia machista". Errejón ha sido denunciado por acoso sexual por la actriz Elisa Mouliaá, provocando una gran crisis en Sumar.

"Hay un problema en el sistema en sí. Que tenga que ser Elisa Mouliaá después de tres años, muy nerviosa como la hemos visto en esta entrevista, quien denuncie con nombres y apellidos relata y da fe de un escenario tétrico para las mujeres en este país", afirma Lamet, recordando en que, según las macroencuesta del ministerio, "hay 1000 agresiones machistas al día en España y solo se denuncia el 8%".

Es por ello que, subraya que "hay que apoyar en las victimas y no poner el foco en si tienen contradicciones o no en el relato, en si están nerviosas o no, en si les viene bien o mal. Hay que poner todo el foco en los presuntos agresores". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.