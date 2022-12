Jose Luís Peñas, ex concejal del Partido Popular en Majadahonda, cuenta como Esperanza Aguirre no quiso recibirlo para que le explicara el informe que realizó sobre urbanismo. "Yo escuché como Aguirre dijo: no pienso recibir a dos hijos de puta como vosotros. Aguirre tiene una doble cara". Peñas cuenta que esas mismas palabras las oyó días más tarde cuando Guillermo Ortega se fue y la llamó por teléfono. "Le dije que iba a convocar un pleno extraordinario e iba a poner en manos de la Fiscalía toda la información sobre urbanismo de Majadahonda".

Peñas explica que en su denuncia ya contó cual era el modus operandi de la trama Gürtel en la Comunidad de Madrid. "Estamos en una situación demencial políticamente hablando. El fraccionamiento de contratos es uno de los ilícitos más graves en una Administración Pública. Por ese camino, se infiltra toda la corrupción", ha explicado el ex concejal.

Sobre las declaraciones de Correa a las puertas del TSJV, Peñas sostiene que "era Correa en estado puro". El ex concejal ha recordado que él siempre ha hablado cuando le han llamado a declarar. "No tengo nada que ocultar, jamás lo he tenido. Los abogados están intentando anular las escuchas, pero yo he denunciado lo que he visto y oído".