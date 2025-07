Jorge Calabrés señala que a Cerdán le "perjudica" su estrategia: "Veo difícil que salga de la cárcel"

Jorge Calabrés ha explicado en Al Rojo Vivo que cree que Santos Cerdán seguirá con su estrategia de intentar "negar" en todo momento su implicación en el cobro de mordidas. "Va a poner en duda que él sea el que aparece en los audios", ha señalado.

De esta forma, el periodista ha destacado que la defensa del exsecretario de Organización del PSOE va a argumentar que "no hay nadie que pueda probar" que él es el que habla y que "no son válidos" para atribuirle ese cobro de comisiones, siempre y cuando "la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) no aporte más pruebas".

Sin embargo, Calabrés está convencido de que habrá "más indicios". "La UCO ya está trabajando en ello", ha indicado.

El periodista ha reconocido que ve difícil que Santos Cerdán "consiga algún beneficio o salir de la cárcel" si sigue con esta estrategia, recordando que ha llegado a presentarse como "un preso político". "Eso, en vez de beneficiarle, le perjudica", ha asegurado, aclarando que lo que está haciendo es "atacar el papel del juez y de la Fiscalía Anticorrupción".