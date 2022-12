Jordi Évole ha analizado en directo en 'Al Rojo Vivo' las reacciones suscitadas tras la emisión del documental 'Operación Palace'. Al respecto, según ha afirmado, entiende que haya "gente enfadada porque lo masara mal ese día". Sin embargo, ha detallado que "muchas personas que lo pasaron mal estaban dentro del Hemiciclo y aparecieron en el programa".



Acerca de la información sobre los hechos que verdaderamente ocurrieron el 23 de febrero de 1981 en el Congreso de los Diputados, Évole hace un llamamiento a que se conozca la realidad como pasí, "el 23F es un tema que todavía arroja muchas incógnitas", ha expresado.



Del mismo modo que todavía no se conoce toda la verdad, Évole ha expresado que en las promociones del documental quisieron ser ambiguos y jugar con los dobles sentidos.



Además, Évole sostiene que en España, "como país hemos madurado y nos podemos permitir este tipo de experimentos", justifica que después de más de tres décadas, ha llegado el moomento de hacerlo.



Jordi Évole ha argumentado que las únicas razones para no hacer el documental residirían en el temor a sus consecuencias, "no lo hubiésemos hecho simplemente por miedo", expresa. Además, defiende que para él, "la televisión es un riesgo" y destaca la tarea que el equipo ha llevado a cabo para obtener un buen resultado final.