Jordi Casas, miembro de Unión Democrática de Cataluña (UDC) y ex diputado en el Congreso y en el Parlamento de Cataluña, ve imposible un acuerdo entre Esquerra y Junts para aunar fuerzas de cara a una negociación con el PSOE. "Todo lo que se diga sobre estrategia conjunta yo no me lo creo. La batalla entre Junts y Esquerra es muy fuerte y se miran constantemente de reojo", ha afirmado durante una intervención en el programa Al Rojo Vivo.

El político se ha referido a Puigdemont, del que ha dicho que "manda mucho". "Sigue mandando en su partido. Está claro que los candidatos y lugares más importantes de gestión en Junts los decide él". "Si ahora hubiera una estrategia, que lo dudo, entre Junts y Esquerra para negociar conjuntamente, en todo caso será para hacer lo que Puigdemont diga", ha trasladado.

"Él no se va a someter, en ningún caso, a lo que piense o diga el presidente Aragonés o a lo que quiera Esquerra. Por sí solo él tiene fuerza política y él dirigirá en nombre de Junts la negociación", ha recalcado, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.