TERREMOTO EN EL INDEPENDENTISMO CATALÁN

El analista de laSexta explica en Al Rojo Vivo que "Puigdemont tiene decidido llegar hasta el final y le dan igual las consecuencias personales que tenga para él". Dice que quiere "llevarse consigo a Junqueras y ERC, y eso ERC no lo quiere". "No sé qué estrategia tendrá Junqueras para no firmar el decreto de convocatoria que le lleva a la inhabilitación", señala.