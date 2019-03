Joan Baldoví desvela el discurso que no pudo terminar: "La 'Q' era de la quiebra en la que nos ha dejado el PP"

SUFRIÓ UN DESVANECIMIENTO DURANTE EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha desvelado en Al Rojo Vivo parte del discurso que no pudo finalizar en el debate sobre el estado de la Nación a causa de su repentino desvanecimiento: "La 'Q' era de la quiebra en la que nos ha dejado el PP". "No sé que pasó. Se ve que se me disparó la tensión", confiesa, y se ha mostrado confiado en recibir el alta durante la mañana del viernes. Por otro lado, ha calificado de "absolutamente desafortunado" el comentario de Alberto Fabra sobre su desmayo.