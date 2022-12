HA FIRMADO UN MANIFIESTO CONTRA "LA ESTAFA DEMOCRÁTICA DEL 1-O"

Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal Anticorrupción, asegura en Al Rojo Vivo que "se han aprobado dos leyes con las que se ha roto el sistema democrático" y advierte que "no se debe acudir a votar". Asegura que hay que buscar una solución y no partir de "leyes que no merecen el respeto y la consideración de una ley de referéndum seria".