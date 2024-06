Javier Pérez-Royo, catedrático en Derecho Constitucional por la Universidad Sevilla, se pronunció en Al Rojo Vivo sobre las manifestaciones para rezar el rosario frente a Ferraz en la jornada de reflexión y votación de las elecciones europeas. "Es un caso que pone de manifiesto las cosas que están ocurriendo en estas elecciones y que no habíamos visto nunca antes", expresó el catedrático.

Así, el catedrático dijo que no sabe "si la jornada de reflexión debería existir o no". "Podía no existir, y en la mayor parte de los países no existe, y la mayor parte de los países permiten la publicación de encuestas en la última semana de las elecciones, pero aquí no se hace", señaló Pérez-Royo, a lo que añadió: "Estando la norma tal como está y estando siendo aplicada de la forma en que ha sido aplicada hasta ahora, esto que se está haciendo aquí es verdaderamente esperpéntico".

En este sentido, el catedrático en Derecho Constitucional criticó que "se utilice, además, el rosario, que es una manifestación religiosa, para mezclarla con la actividad política". "Esto es lo que resulta singular y hace que en España en algunas cosas todavía seamos diferentes, como se decía en la propaganda turística que inventó Fraga en los años 60", manifestó Javier Pérez-Royo, quien apostilló que "desgraciadamente, en algunos momentos estamos siendo diferentes y esta es una de las manifestaciones". "Esto es indecente, como lo que ha hecho el juez Peinado", concluyó.