Miles de familias en la Comunidad de Madrid no pueden llevar a sus hijos a una escuela infantil pública porque no tienen dinero. Es lo que denuncia la mesa de agentes sociales por la Educación Infantil. Se habla de una subida de precio desde 2008 del 180%, algo que no está tardando en generar sus efectos. La amplia lista de espera existente en 2011 deja paso a más de 4.500 vacantes.

Isabel Galvín, de CCOO Enseñanza Madrid, habla de una situación de alarma, una situación de enorme exclusión educativa de miles de niños y niñas por una política de segregación. "Los niños están sin poder ejercer su derecho a la educación ante la impotencia de sus padres. Esos niños se están quedando en casa".

Cerca de 30.000 niños en la Comunidad de Madrid se están quedando sin Educación Infantil al no poder hacer frente a las cuotas de matrícula. "Son niños del cinturón de barrios de Madrid, aquellas zonas con mayor tasa de desempleo y en riesgo de exclusión.