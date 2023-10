Guillermo Pulido, politólogo y analista de Defensa, ha asegurado que si Israel decide entrar en Gaza, existe "una amenaza real" de una "gran guerra regional". "Irán está amenazando con una gran guerra regional si Israel erradica Hamás de Gaza", ha señalado este lunes en Al Rojo Vivo.

El analista ha explicado que Israel está intentando "hacer algo parecido a lo que hizo en 1982 en Líbano". Busca, según Pulido, realizar una "invasión terrestre similar" que consiste en "ocupar Gaza y exterminar a Hamás". Sin embargo, esta "es una guerra que va mucho mucho más allá de un grupo terrorista".

"Está Irán detrás amenazando con una gran guerra regional si Israel erradica Hamás de Gaza. Sería una derrota estratégica de Israel. De ahí que las amenazas de Irán y Hezbolá de atacar a gran escala sean ciertas", ha subrayado el politólogo, y añade que si no actúan y se erradica Hamás, sería "una derrota inasumible".

Pulido cree que no es "un farol" porque si Israel "consigue hacer algo como en el 1982", Irán no se quedará de brazos cruzados. "EEUU despegó portaaviones" como medida de "disuasión" y eso no se haría si las amenazas "no fueran reales".